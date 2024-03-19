У громадах до 10 тисяч населення повноваження з забезпечення мобілізації покладуть на районні державні адміністрації

Комітет підтримав поправку, за якою у територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис населення, виконання повноважень з організації мобілізації покладається на районні державні адміністрації.

Фото: Фейсбук Мар'яни Безуглої

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на своєму засіданні 19 березня підтримав поправку до законопроекту Кабміну 10449, за якою у територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис населення, виконання повноважень з організації мобілізації покладається на районні державні адміністрації.

«Щойно комітет безпеки та оборони підтримав мою та Олександра Аліксійчука, В’ячеслава Рубльова правку до законопроекту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10к з-під дії закону. Покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Дякую Олександру Завітневичу та колегам за фахову дискусію на комітеті та зважені підходи! Ми маємо забезпечити не тільки мобілізацію, а й збереження системи управління на селі», - зазначив народний депутат Віталій Безгін.

Йдеться про поправку 998, за якою у територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис населення, виконання повноважень, передбачених ст. 18 цього Закону, покладається на районні державні адміністрації, а виконавчі органи сільських, селищних, міських рад таких територіальних громад, сприяють здійсненню відповідних повноважень у порядку, визначеному законом».

Нагадаємо, що відповідно до статті 18 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у чинній редакції виконавчі органи сільських, селищних, міських рад планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів; беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану; розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки; забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень) тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва закликав парламент якнайшвидше прийняти закон про мобілізацію.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.