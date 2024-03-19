Через плюсову температуру опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше - наприкінці березня.

Фото: Олексій Чернишов \ Facebook

В Україні опалювальний сезон можуть завершити достроково. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю Le Figaro, яке цитує пресслужба «Нафтогазу».

Так, через плюсову температуру опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше - наприкінці березня.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», - сказав він.

Він наголосив, що Україна спокійно пережила зиму, бо засвоїла уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку рф.

«Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. З першого дня вторгнення росіяни атакують наші електростанції, нафтопереробні заводи та об’єкти інфраструктури. Кожний ракетний удар може вплинути на газопостачання, особливо на півдні та сході країни, де ведуться активні бойові дії. Ми усвідомили, що дешевий газ насправді обійшовся нам дуже дорого: нашою безпекою і незалежністю» - зазначив Чернишов.

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