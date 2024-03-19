Українські хакери атакували державні та приватні обʼєкти рф

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та активісти групи "BO Team" провели нову серію масштабних кібератак на державні та приватні структури Росії з 11 по 18 березня.
За інформацією Головного управління розвідки, під ударом опинились як державні, так і приватні структури, які сплачують податки та підтримують війну проти України.
Протягом тижня були здійснені такі дії:
- атака на ресурси ПАТ "ростєлєком", що призвело до виходу з ладу комунікаційного обладнання в Забайкальському та Красноярському краях рф;
- отримання доступу до системи електронного документообігу "правітєльства бєлгородской області" та розсилка фейкових листів 12 тисячам місцевих чиновників;
- атака та виведення з ладу комунікаційного обладнання ТОВ "бєлзнак";
- атака та знищення інформаційних ресурсів "муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";
- атака та знищення інфраструктури ЗАТ "томмолоко";
- захоплення та знищення серверної інфраструктури разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
- виходу з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом" у Новосибірську.
Збитки, завдані ворогу, можуть досягати сотень тисяч доларів. Кібератаки на росію продовжуються.
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