Українські хакери атакували державні та приватні обʼєкти рф

Українські кіберфахівці провели масштабні атаки на російські державні структури на сотні тисяч доларів збитків.

Джерело фото: ArmyInform

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та активісти групи "BO Team" провели нову серію масштабних кібератак на державні та приватні структури Росії з 11 по 18 березня.

За інформацією Головного управління розвідки, під ударом опинились як державні, так і приватні структури, які сплачують податки та підтримують війну проти України.

Протягом тижня були здійснені такі дії:

атака на ресурси ПАТ "ростєлєком", що призвело до виходу з ладу комунікаційного обладнання в Забайкальському та Красноярському краях рф;

отримання доступу до системи електронного документообігу "правітєльства бєлгородской області" та розсилка фейкових листів 12 тисячам місцевих чиновників;

атака та виведення з ладу комунікаційного обладнання ТОВ "бєлзнак";

атака та знищення інформаційних ресурсів "муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";

атака та знищення інфраструктури ЗАТ "томмолоко";

захоплення та знищення серверної інфраструктури разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виходу з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом" у Новосибірську.

Збитки, завдані ворогу, можуть досягати сотень тисяч доларів. Кібератаки на росію продовжуються.

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