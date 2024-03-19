Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році – почнуться консультації щодо реструктуризації

Аби відстрочити виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, - Данило Гетманцев.

Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Громадяни США, Японії та країн ЄС зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку – парламент готується схвалити законопроект

Громадяни США, Канади та країн ЄС зможуть стати українцями в спрощеному порядку: Верховна Рада розгляне законопроект про множинне громадянство, який визначає нові підстави набуття та втрати громадянства України.

У громадах до 10 тисяч населення повноваження з забезпечення мобілізації покладуть на районні державні адміністрації

Комітет підтримав поправку, за якою у територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис населення, виконання повноважень з організації мобілізації покладається на районні державні адміністрації.

  1. В Україні

Українські хакери атакували державні та приватні обʼєкти рф

17:23, 19 березня 2024
Українські кіберфахівці провели масштабні атаки на російські державні структури на сотні тисяч доларів збитків.
Українські хакери атакували державні та приватні обʼєкти рф
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та активісти групи "BO Team" провели нову серію масштабних кібератак на державні та приватні структури Росії з 11 по 18 березня.

За інформацією Головного управління розвідки, під ударом опинились як державні, так і приватні структури, які сплачують податки та підтримують війну проти України.

Протягом тижня були здійснені такі дії:

  • атака на ресурси ПАТ "ростєлєком", що призвело до виходу з ладу комунікаційного обладнання в Забайкальському та Красноярському краях рф;
  • отримання доступу до системи електронного документообігу "правітєльства бєлгородской області" та розсилка фейкових листів 12 тисячам місцевих чиновників;
  • атака та виведення з ладу комунікаційного обладнання ТОВ "бєлзнак";
  • атака та знищення інформаційних ресурсів "муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";
  • атака та знищення інфраструктури ЗАТ "томмолоко";
  • захоплення та знищення серверної інфраструктури разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
  • виходу з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом" у Новосибірську.

Збитки, завдані ворогу, можуть досягати сотень тисяч доларів. Кібератаки на росію продовжуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду