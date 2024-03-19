Украинские хакеры атаковали государственные и частные объекты рф

Украинские киберспециалисты провели масштабные атаки на российские государственные структуры на сотни тысяч долларов убытков.

Источник фото: ArmyInform

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины и активисты группы "BO Team" провели новую серию масштабных кибератак на государственные и частные структуры россии с 11 по 18 марта.

По информации Главного управления разведки, под ударом оказались как государственные, так и частные структуры, которые платят налоги и поддерживают войну против Украины.

В течение недели были осуществлены следующие действия:

атака на ресурсы ПАО "ростелеком", что привело к выходу из строя коммуникационного оборудования в Забайкальском и Красноярском краях рф;

получение доступа к системе электронного документооборота "правительства Белгородской области" и рассылка фейковых писем 12 тысячам местных чиновников;

атака и вывод из строя коммуникационного оборудования ООО "Белзнак";

атака и уничтожение информационных ресурсов "муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

атака и уничтожение инфраструктуры ЗАО "Томмолоко";

захват и уничтожение серверной инфраструктуры вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;

выхода из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.

Убытки, нанесенные врагу, могут достигать сотен тысяч долларов. Кибератаки на россию продолжаются.

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