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  1. В Украине

Украинские хакеры атаковали государственные и частные объекты рф

17:23, 19 марта 2024
Украинские киберспециалисты провели масштабные атаки на российские государственные структуры на сотни тысяч долларов убытков.
Украинские хакеры атаковали государственные и частные объекты рф
Источник фото: ArmyInform
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Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины и активисты группы "BO Team" провели новую серию масштабных кибератак на государственные и частные структуры россии с 11 по 18 марта.

По информации Главного управления разведки, под ударом оказались как государственные, так и частные структуры, которые платят налоги и поддерживают войну против Украины.

В течение недели были осуществлены следующие действия:

  • атака на ресурсы ПАО "ростелеком", что привело к выходу из строя коммуникационного оборудования в Забайкальском и Красноярском краях рф;
  • получение доступа к системе электронного документооборота "правительства Белгородской области" и рассылка фейковых писем 12 тысячам местных чиновников;
  • атака и вывод из строя коммуникационного оборудования ООО "Белзнак";
  • атака и уничтожение информационных ресурсов "муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";
  • атака и уничтожение инфраструктуры ЗАО "Томмолоко";
  • захват и уничтожение серверной инфраструктуры вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;
  • выхода из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.

Убытки, нанесенные врагу, могут достигать сотен тысяч долларов. Кибератаки на россию продолжаются.

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