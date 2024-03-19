Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Поскольку возможность применения специальной конфискации не исключается даже в тех случаях, когда конфискация имущества ввиду его стоимости воспринимается как более суровая мера, чем назначенное наказание, то в случае такого применения необходимо привести надлежащие аргументы, обосновывающие с учетом обстоятельств конкретного дела, что такое мероприятие не будет нарушать справедливое равновесие между требованиями всеобщего интереса и защиты фундаментальных прав лиц.

Во внимание могут приниматься: стоимость имущества, подлежащего конфискации, законность или незаконность его происхождения; тяжесть и характер совершенного преступления; наличие, размер и характер причиненного вреда или ущерба, который потенциально мог быть нанесен преступлением; вид и размер назначенного наказания и т.д. Об этом в своем постановлении указала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 28 февраля 2024 года по делу № 713/1859/22.

Обставини справи

Обвинувачений придбав з метою збуту 3500 пачок цигарок марки «Мальборо» без марок акцизного податку, за ціною 180 грн за один блок, та марки «Marble» в кількості 3500 пачок без марок акцизного податку за ціною 200 грн за один блок, які мав на меті незаконно реалізовувати, але був зупинений співробітниками правоохоронних органів, де під час огляду його автомобіля було виявлено та вилучено 7 коробок тютюнових виробів марки «Malboro» та 7 коробок тютюнових виробів марки «Marble»», всього 7000 пачок, які, відповідно до протоколу дослідження не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ.

Крім цього, у невстановлений час та місці обвинувачений придбав та перевіз до місця свого проживання тютюнові вироби без марок акцизного податку України, які зберігав там з метою збуту. Вказана обставина була виявлена під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи, в ході якого було виявлено та вилучено 3500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment», які відповідно до протоколу дослідження не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 204 КК, і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 75 000 грн. Застосував спеціальну конфіскацію на підставі статей 96-1, 96-2 КК, п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК. Транспортний засіб, який належить засудженому конфісковано.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що суд безпідставно застосував на підставі статей 96-1, 96-2 КК до особи спеціальну конфіскацію транспортного засобу, який належить йому на праві власності, що на думку захисту є «надмірним індивідуальним тягарем» поряд з призначеним покаранням та наслідками його дій. Вказує, що вартість автомобіля значно перевищує вартість цигарок.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що судами попередніх інстанцій, правильно встановлено, що належний обвинуваченому автомобіль, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням наведених положень процесуального законодавства та відповідно до вимог п. 12 ч. 1 ст. 368, п .1 ч. 4 ст. 374 КПК, суд першої інстанції ухвалив рішення про його спеціальну конфіскацію на підставі статей 96-1, 96-2 КК, з яким погодився і суд апеляційної інстанції.

ККС вважає висновки судів попередніх інстанцій про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину, є правильними.

Верховний Суд у своїх попередніх рішеннях вказував на те, що при застосуванні спеціальної конфіскації у кожному конкретному випадку необхідно не тільки послатися на наявність для цього формальних підстав, передбачених кримінальним законом, але й переконатися, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний індивідуальний тягар».

В цілому не виключається можливість застосування спеціальної конфіскації навіть у тих випадках, коли конфіскація майна, з огляду на його вартість, виглядає набагато суворішим заходом, ніж призначене покарання.

Однак у таких випадках необхідно навести належні аргументи, які обґрунтовують, з урахуванням обставин конкретної справи, що такий захід не порушуватиме наведені вище стандарти ЄСПЛ. Водночас до уваги можуть братися: вартість майна, що підлягає конфіскації, законність чи незаконність його походження; тяжкість і характер вчиненого злочину; наявність, розмір і характер завданої шкоди або шкоди, яка потенційно могла бути завданою злочином; вид і розмір призначеного покарання тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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