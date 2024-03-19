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  1. В Украине

Отопительный сезон могут завершить в конце марта, — Алексей Чернышев

13:29, 19 марта 2024
Из-за плюсовой температуры отопительный сезон в этом году может завершиться раньше - в конце марта.
Отопительный сезон могут завершить в конце марта, — Алексей Чернышев
Фото: Алексей Чернышев \ Facebook
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В Украине отопительный сезон может быть завершен досрочно. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью Le Figaro, которое цитирует пресс-служба «Нафтогаза».

Так, из-за плюсовой температуры отопительный сезон в этом году может завершиться раньше - в конце марта.

«Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта», - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина спокойно пережила зиму, потому что усвоила уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России.

«Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день. С первого дня вторжения россияне атакуют наши электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Каждый ракетный удар может повлиять на газоснабжение, особенно на юге и на востоке страны, где ведутся активные боевые действия. Мы осознали, что дешевый газ действительно обошелся нам очень дорого: нашей безопасностью и независимостью» - отметил Чернышев.

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