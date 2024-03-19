Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации

Комитет поддержал поправку, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

  1. Публикации
  2. / В Украине

В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации

13:39, 19 марта 2024
Комитет поддержал поправку, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.
В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации
Фото: Фейсбук Марьяны Безуглой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 19 марта поддержал поправку к законопроекту Кабмина 10449, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

«Только что комитет безопасности и обороны поддержал мою и Александра Аликсийчука, Вячеслава Рублева правку к законопроекту о мобилизации, который выводит общины с населением в 10к из-под действия закона. Возлагает полномочия в таких общинах на РВА.

Спасибо Александру Завитневичу и коллегам за профессиональную дискуссию на комитете и взвешенные подходы! Мы должны обеспечить не только мобилизацию, но и сохранение системы управления в селе», - отметил народный депутат Виталий Безгин.

Речь идет о поправке 998, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, исполнения полномочий, предусмотренных ст. 18 этого Закона, возлагается на районные государственные администрации, а исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов таких территориальных общин способствуют осуществлению соответствующих полномочий в порядке, определенном законом.

Напомним, что согласно статье 18 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в действующей редакции исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов планируют, организуют и обеспечивают мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории соответствующих населенных пунктов; участвуют в формировании проектов основных показателей мобилизационного плана; разрабатывают мобилизационные планы, долгосрочные и годовые программы мобилизационной подготовки; обеспечивают на территории соответствующих населенных пунктов выполнение мобилизационных задач (заказов) предприятиями, учреждениями и организациями, которые привлекаются ими для выполнения этих задач (заказов) и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал парламент как можно быстрее принять закон о мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду