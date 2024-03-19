В общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации

Комитет поддержал поправку, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

Фото: Фейсбук Марьяны Безуглой

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 19 марта поддержал поправку к законопроекту Кабмина 10449, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, выполнение полномочий по организации мобилизации возлагается на районные государственные администрации.

«Только что комитет безопасности и обороны поддержал мою и Александра Аликсийчука, Вячеслава Рублева правку к законопроекту о мобилизации, который выводит общины с населением в 10к из-под действия закона. Возлагает полномочия в таких общинах на РВА.

Спасибо Александру Завитневичу и коллегам за профессиональную дискуссию на комитете и взвешенные подходы! Мы должны обеспечить не только мобилизацию, но и сохранение системы управления в селе», - отметил народный депутат Виталий Безгин.

Речь идет о поправке 998, согласно которой в территориальных общинах с постоянным населением до 10 тыс. населения, исполнения полномочий, предусмотренных ст. 18 этого Закона, возлагается на районные государственные администрации, а исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов таких территориальных общин способствуют осуществлению соответствующих полномочий в порядке, определенном законом.

Напомним, что согласно статье 18 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в действующей редакции исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов планируют, организуют и обеспечивают мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории соответствующих населенных пунктов; участвуют в формировании проектов основных показателей мобилизационного плана; разрабатывают мобилизационные планы, долгосрочные и годовые программы мобилизационной подготовки; обеспечивают на территории соответствующих населенных пунктов выполнение мобилизационных задач (заказов) предприятиями, учреждениями и организациями, которые привлекаются ими для выполнения этих задач (заказов) и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал парламент как можно быстрее принять закон о мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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