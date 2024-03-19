Польские фермеры проведут общенациональную забастовку, в которой примут участие почти 70 тысяч человек

В Польше пройдут более 580 протестов 20 марта.

20 марта в Польше пройдут более 580 протестов польских аграриев, в которых примут участие около 70 тысяч человек. Полиция Польши готовится к общенациональной забастовке.

Из-за объявленной забастовки ожидаются значительные трудности на дорогах по всей Польше, пишет местное издание RFM24.

Аграрии будут протестовать на скоростных трассах, национальных дорогах, а также в городах. Среди ряда населенных пунктов, где анонсировали забастовки, — Варшава, Краков и Гданьск.

Сами поляки предсказывают, что завтра будет "Армагедон".

В Польше была создана карта с точками, где фермеры запланировали свои протесты.

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