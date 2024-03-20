Франция оштрафовала Google на 250 млн евро: нарушения связаны с ИИ

Во Франции второй раз оштрафовали компанию Google.

Антимонопольный орган Франции решил оштрафовать компанию Google, входящую в Alphabet Inc, на 250 миллионов евро (271,73 млн долл.) за нарушения, связанные с правилами интеллектуальной собственности Европейского Союза в ее отношениях с издателями СМИ, передает Reuters.

В надзорном органе заявили, что чат-бот Google Bard (переименованный в Gemini) на базе искусственного интеллекта обучался на содержании издателей и информационных агентств, не сообщая им.

Компания обязалась не оспаривать факты в рамках мирового производства, а также предложила ряд мер по устранению определенных недостатков.

Отмечается, что штраф связан со спором о авторских правах во Франции по поводу онлайн-контента по делу, вызванному жалобами некоторых крупнейших новостных организаций страны, включая Agence France Presse (AFP).

Спор, казалось, разрешили в 2022 году, когда Google отказался от апелляции на первоначальный штраф в размере 500 млн евро.

Но в заявлении 20 марта надзорный орган сообщил, что компания нарушила условия 4 из 7 обязательств, согласованных по урегулированию, включая добросовестное ведение переговоров с издателями и предоставление прозрачной информации.

В надзорном органе также процитировали чат-бот Google с искусственным интеллектом Bard, который сообщил, что обучен на данных от неопределенных СМИ и информационных агентств без информирования компании или регулятора.

Франция была первой из 27 стран ЕС, которая приняла директиву об авторском праве, предоставляющую издателям и новостным компаниям возможность заключать лицензионные соглашения с онлайн-платформами.

Решение антимонопольного ведомства является четвертым за много лет, направленным против Google за несоблюдение правовой базы ЕС, которая имеет целью создать «необходимые условия для сбалансированных переговоров между информационными агентствами, издателями и цифровыми платформами».

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