Кордони України та Євросоюзу мають бути розблоковані, — наголосив Боррель

Він додав, що проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, мають бути вирішені в інший спосіб, а не блокуванням.

Кордони України з Євросоюзом мають бути розблоковані, і для військових, і для цивільних цілей. Про це заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, мають бути вирішені в інший спосіб, а не блокуванням.

«Кордони мають бути розблоковані, тому що з військової та цивільної точки зору нам потрібен вільний транзит між Україною та Європейським Союзом», — наголосив Боррель.

Додамо, що 20 березня у Польщі розпочався масштабний страйк фермерів. По всій країні пройдуть майже 600 акцій протесту, у яких планують взяти участь близько 70 тисяч людей.

Також стало відомо, що у березні Україна втратить 6,5 млрд гривень надходжень від митниці через польську блокаду.

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