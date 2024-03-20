Парламент призвал международные организации создать экологическую мониторинговую миссию в Украине

Верховная Рада обратилась к ряду организаций для того, чтобы на международном уровне фиксировать вред экологии Украины.

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Верховная Рада призвала международное сообщество создать специальную мониторинговую миссию для оценки причиненного ущерба. Об этом сообщила заместительница главы парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

В марте 2022 года на базе Госэкоинспекции был создан Оперативный штаб по фиксации и расчету экологического ущерба. Депутатка подчеркнула, что объем начисленного экологического ущерба уже составляет более 60 млрд евро.

По ее словам, весь мир является свидетелем нарушения россией ряда международных договоров и конвенций. В частности, представители независимых международных организаций не имеют доступа к контролю за состоянием окружающей среды на временно оккупированных территориях.

«В настоящее время никто не знает ни о состоянии Азовского моря, к которому нет никакого физического доступа для отбора проб, ни о состоянии заповедника «Аскания-Нова», ни о состоянии других временно оккупированных территорий», – констатировала парламентария.

В связи с этим парламент обратился к ряду организаций для того, чтобы на международном уровне фиксировать вред экологии Украины.

«Важным является вопрос независимого фиксирования экологического ущерба. Именно поэтому украинский парламент обратился в Генеральную ассамблею ООН, Европарламента и Еврокомиссию по созданию специальной экологической мониторинговой миссии под эгидой одной из международных организаций», – пояснила заместительница главы профильного комитета.

По ее словам, это позволило бы не только постоянно контролировать состояние окружающей среды на прифронтовых и временно оккупированных территориях, но и верифицировать случаи экологического ущерба, которые сегодня фиксирует Госэкоинспекция.

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