У Львові запрацює рекрутинговий центр до армії

Стартує пілотний проєкт рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.

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У лютому у Львові запрацює центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Це пілотний проєкт Міністерства оборони та Львівської міської ради. Його завдання – побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська.

Про це повідомили у Міноборони.

Перший центр рекрутингу з'явиться одному з львівських ЦНАПів. Там рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

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