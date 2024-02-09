$300 за участь у шахрайстві з квартирою: у Києві викрили схему

Взяти участь у шахрайській схемі жінці запропонував чоловік, з яким вона познайомилась на сайтів знайомств.

У Києві повідомили про підозру уродженці Харківської області за фактом шахрайства з квартирою у столиці на підставі підроблених документів та подальшої легалізації отриманих доходів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, шахраї у 2022 році оформили на 36-річну фітнес-тренерку договір дарування квартири, яка знаходиться по бульвару Міхновського у Києві. Власниця квартири нібито подарувала свою нерухомість жінці ще 2007 року, хоча насправді померла за 5 років до цієї угоди.

«Як з'ясувалося, взяти участь у шахрайській схемі жінці запропонував чоловік, з яким вона познайомилась на сайтів знайомств. За те, аби вона погодилась оформити житло на себе, а згодом «продати» його, жінці заплатили $300», - сказано у повідомленні.

Наразі вказана квартира арештована. Своїми діями підозрювана завдала збитків громаді міста на понад 1,6 млн грн (у таку суму оцінили незаконно переоформлене житло). Квартира є відумерлою спадщиною.

Слідство триває, встановлюються інші учасники злочину.

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