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  1. В Украине

$300 за участие в мошенничестве с квартирой: в Киеве разоблачили схему

17:28, 9 февраля 2024
Поучаствовать в мошеннической схеме женщине предложил мужчина, с которым она познакомилась на сайтах знакомств.
$300 за участие в мошенничестве с квартирой: в Киеве разоблачили схему
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В Киеве сообщили о подозрении уроженцы Харьковской области по факту мошенничества с квартирой в столице на основании поддельных документов и последующей легализации полученных доходов.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мошенники в 2022 году оформили на 36-летнюю фитнес-тренера договор дарения квартиры, которая находится по бульвару Михновского в Киеве. Владелец квартиры якобы подарила свою недвижимость женщине еще в 2007 году, хотя на самом деле умерла за 5 лет до сделки.

«Как выяснилось, поучаствовать в мошеннической схеме женщине предложил мужчина, с которым она познакомилась на сайтах знакомств. За то, чтобы она согласилась оформить жилье на себя, а затем «продать» его, женщине заплатили $300», - говорится в сообщении.

В настоящее время указанная квартира арестована. Своими действиями подозреваемая нанесла ущерб общине города более чем на 1,6 млн грн (в такую сумму оценили незаконно переоформленное жилье). Квартира является выморочным наследством.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступления.

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