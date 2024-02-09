Во Львове заработает рекрутинговый центр в армию

Стартует пилотный проект рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины.

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В феврале во Львове заработает центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины. Это пилотный проект Министерства обороны и Львовского городского совета. Его задача – построить прозрачную и эффективную модель привлечения к украинскому войску.

Об этом сообщили в Минобороны.

Первый центр рекрутинга появится в одном из львовских ЦНАПов. Там рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии.

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