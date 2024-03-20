Держпраці роз’яснила особливості надання навчальної відпустки працівникам-студентам

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів надається додаткова відпустка тривалістю 40 календарних днів.

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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило особливості надання навчальної відпустки працівникам-студентам.

Так, працівниця, яка заочно здобуває другу вищу освіту, поцікавилася в посадовця управління інспекційної діяльності у Запорізькій області, чи має вона право на додаткову відпустку.

Інспектор послався на статтю 216 Кодексу законів про працю України, яка передбачає, що тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу вищу освіту за заочною формою навчання у закладах вищої освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах у цих закладах.

Тобто на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів надається додаткова відпустка тривалістю 40 календарних днів.

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