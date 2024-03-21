Банки збільшили видачу іпотечних кредитів удвічі порівняно з минулим роком – що кажуть у НБУ

Майже всі кредити протягом останнього року надано в межах програми єОселя.

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Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.

Про це повідомили у Національному банку України за результатами щомісячного опитування банків.

Там зазначають, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року).

«Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми “єОселя”», - пишуть у НБУ та додають, що майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків, які кредитували придбання житла.

Також опитування показує, що більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості, а середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано в м. Київ та Київській області – 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.

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