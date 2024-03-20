До 100 000 грн хабарів на місяць за видачу посвідчень трактористів: на Харківщині викрили посадовця

Окрім офіційних платежів слухачі повинні були сплатити за іспит від 3000 до 5000 гривень.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Харківщині правоохоронці ліквідували корупційну схему з видачі посвідчень тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії D1. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що до її організації причетна службова особа навчального центру у селищі Пісочин.

Відповідно до розробленого плану, окрім офіційних платежів, слухачі повинні були сплатити за іспит від 3000 до 5000 гривень. У разі відмови – неодноразове перескладання.

Також послугою «успішного складання іспиту» могли скористатися і «слухачі», які жодного разу не відвідували заняття. Необхідно було подати документи, внести офіційні та неофіційні платежі, а потім з’явитися на кваліфікаційний іспит у визначений час та дату.

За попередніми даними, корупційний «бізнес» приносив до 100 000 гривень на місяць.

Наразі службовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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