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Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

  1. В Україні

До 100 000 грн хабарів на місяць за видачу посвідчень трактористів: на Харківщині викрили посадовця

23:19, 20 березня 2024
Окрім офіційних платежів слухачі повинні були сплатити за іспит від 3000 до 5000 гривень.
До 100 000 грн хабарів на місяць за видачу посвідчень трактористів: на Харківщині викрили посадовця
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Харківщині правоохоронці ліквідували корупційну схему з видачі посвідчень тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії D1. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що до її організації причетна службова особа навчального центру у селищі Пісочин.

Відповідно до розробленого плану, окрім офіційних платежів, слухачі повинні були сплатити за іспит від 3000 до 5000 гривень. У разі відмови – неодноразове перескладання.

Також послугою «успішного складання іспиту» могли скористатися і «слухачі», які жодного разу не відвідували заняття. Необхідно було подати документи, внести офіційні та неофіційні платежі, а потім з’явитися на кваліфікаційний іспит у визначений час та дату.

За попередніми даними, корупційний «бізнес» приносив до 100 000 гривень на місяць.

Наразі службовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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