У ГУР підтвердили атаку на російський Енгельс: Пошкодження є

Це планова робота, наслідки уточнюються, - сказав предствник української розвідки Андрій Юсов.

Безпілотники 20 березня атакували російський Енгельс, де розташований військовий аеродром. Нині українська розвідка збирає дані щодо результатів атаки, повідомив редставник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків... Уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються", - сказав він.

Юсов додав, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів немає.

За його словами, аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для рф, оскільки там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. Об'єкт становить небезпеку і для Європи, зазначив представник ГУР.

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