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КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

  1. В Україні

У ГУР підтвердили атаку на російський Енгельс: Пошкодження є

22:36, 21 березня 2024
Це планова робота, наслідки уточнюються, - сказав предствник української розвідки Андрій Юсов.
У ГУР підтвердили атаку на російський Енгельс: Пошкодження є
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Безпілотники 20 березня атакували російський Енгельс, де розташований військовий аеродром. Нині українська розвідка збирає дані щодо результатів атаки, повідомив редставник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків... Уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються", - сказав він.

Юсов додав, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів немає.

За його словами, аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для рф, оскільки там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. Об'єкт становить небезпеку і для Європи, зазначив представник ГУР.

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