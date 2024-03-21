У ГУР підтвердили атаку на російський Енгельс: Пошкодження є

Безпілотники 20 березня атакували російський Енгельс, де розташований військовий аеродром. Нині українська розвідка збирає дані щодо результатів атаки, повідомив редставник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків... Уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються", - сказав він.
Юсов додав, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів немає.
За його словами, аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для рф, оскільки там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. Об'єкт становить небезпеку і для Європи, зазначив представник ГУР.
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