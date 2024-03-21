Нещасний випадок на виробництві: протягом якого часу потерпілому мають виплатити одноразову допомогу

У ПФ роз’яснили питання виплати одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Пенсійний фонд України пояснив, протягом якого часу потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві має бути виплачено одноразову допомогу. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого одноразова допомога виплачується членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні, у місячний строк з дня смерті потерпілого (стаття 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Раніше головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області роз’яснила алгоритм дій роботодавця при нещасному випадку на виробництві.

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