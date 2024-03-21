За $2000 хотів дізнатися місцеперебування нарядів: на кордоні затримали ухилянта

Затримано порушника, який намагався підкупити прикордонника за $2000.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Порушник намагався підкупити прикордонника, щоб незаконно виїхати за кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік пропонував $2000 прикордонникові за інформацію про розташування патрульних. Однак прикордонник відмовився від хабаря та повідомив про інцидент керівництву.

Під час передачі грошей злочинця затримали прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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