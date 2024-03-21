В Киеве водитель создал аварийную ситуацию на дороге и скрылся: теперь его ждет суд, видео

Нарушителю, создавшему аварийную ситуацию на дороге и скрывшемуся, грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами.

В Киеве на проспекте Воздушных сил водитель автомобиля Skoda, вероятно, решил сократить путь и проехался по встречной полосе. Водитель своими действиями создал угрозу безопасности движения другим водителям. Чудом обошлось без ДТП.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы разыскали водителя и составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (создание аварийной обстановки на дороге) КУоАП.

В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом, отмечают правоохранители.

В полиции напомнили, что за создание аварийной обстановки на дороге предусмотрена ответственность в виде штрафа 1445 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до 1 года.

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