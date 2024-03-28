У Японії відмовили у відкритті українського ресторану через борщ: що сталося

В Японії переконані, що «борщ – російська страва», - повідомив шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко повідомив, що отримав відмову на пропозицію відкрити український заклад в Японії, адже японці хибно вважають борщ "російським". Про це він розповів у соцмережі.

Клопотенко розповів, що вів перемовини про відкриття українського ресторану в Японії. Утім отримав відмову. Аргументом стала поширена в Японії думка, що "борщ є російською стравою". Через це заклад нібито не буде мати попит.



"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: «поширена думка, що борщ – це російська страва"», – вражений Клопотенко.

Ресторатор наголосив, що ситуація є чудовим прикладом глибини російської пропаганди.

Нагадаємо, що культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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