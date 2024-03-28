«Помощь» с военным учетом автомобилей за $900: работника Киевского ТЦК задержали на взятке

Фигурант обещал за деньги «повлиять» на руководителя одного из столичных ТЦК по постановке на военный учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным.

Задержан работник Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который получил неправомерную выгоду в 900 долларов. Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Так, военнослужащий одного из отделов Киевского ТЦК и СП уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый оказал влияние на руководителя одного из районных ТЦК и СП г. Киева о решении постановки на военный учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям. За это получил неправомерную выгоду в 900 долларов.

Решается вопрос о применении меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.