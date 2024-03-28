ВСП уволил двух судей в отставку

Высший совет правосудия уволил в отставку судей Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда и Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

В четверг, 28 марта, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Разюк Галину Павловну - с должности судьи Юго-западного апелляционного хозяйственного суда и Прасолова Владимира Николаевича - с должности судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Кроме того, Рада решила отказать в увольнении Вергелеса Валерия Александровича с должности судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды.

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