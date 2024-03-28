Прокуратура требует вернуть государству нежилое помещение стоимостью более 6,7 миллионов гривен

Прокуратура борется за собственность на помещение на Стратегическом шоссе.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Голосеевская окружная прокуратура через суд требует вернуть государству нежилое помещение на улице Стратегическое шоссе, оцененное стоимостью более 6,7 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В заявлении в суд прокуратура утверждает, что физическое лицо незаконно получило право собственности на этот объект - часть подвала общежития площадью 108,2 квадратных метра. Указанное помещение было передано лицу на основании фальшивого инвестиционного договора, в котором отмечалось, что оно будет осуществлять ремонт и получит помещение в собственность. Однако этот договор не имел легального основания, поскольку государственное предприятие, которое было владельцем помещения, не заключало никаких соглашений о передаче собственности.

Суд начал рассмотрение дела согласно поданному прокуратурой исковому заявлению. Сейчас проводится следствие по этому делу.

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