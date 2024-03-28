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Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции

15:55, 28 марта 2024
Украинское правительство надеется, что вместе с польским правительством сможет добиться того, чтобы импорт российской продукции был запрещен.
Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции
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Решение о полном запрете импорта продукции из рф через Польшу требует более длительной дискуссии. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «ЕП».

Так, на вопрос, почему протестующие против украинской агропродукции польские фермеры не выступают против ее ввоза из рф, она отметила, что обращение украинской стороной внимания на эту проблему было стратегически правильным шагом.

«В частности, призыв обратить внимание на импорт продукции из России и Беларуси определенным образом помогло польскому правительству сбалансировать ситуацию и также поддержать наше предложение.

Результатом этого стало решение, принятое на уровне Еврокомиссии, по тарифному регулированию, связанному с импортом этой продукции.

Надеюсь, что мы также сможем вместе с польским правительством добиться того, чтобы импорт в соответствии с Россией и Беларусью был запрещен», отметила она.

На вопрос, почему Еврокомиссия не пошла на более жесткие действия, в частности, на полный запрет такого импорта, Ольга Стефанишина отметила, что решение о полном запрете требует более длительной дискуссии. Сейчас акцент делался на том, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию.

«Однако введение дополнительных тарифов не исключает того, что впоследствии может быть принято решение о запрете. И Украина будет и дальше его продвигать.

Допускаю, что такое решение может быть принято уже осенью.

Конечно, если венгерское председательство его поддержит», – добавила она.

По ее мнению, именно в этом направлении Венгрия может нас удивить.

«Так как с Будапештом у нас есть договоренности в рамках механизма лицензирования украинского агроимпорта. А в рамках диалога по подготовке встречи лидеров – президента Зеленского и премьер-министра Орбана – уже реализуется ряд договоренностей, в том числе об открытии новых пунктов пропуска.

Также успешно идет диалог по другим инфраструктурным проектам.

Именно поэтому, пусть не у всех, но именно в этом вопросе есть основания ожидать, что венгерская сторона сыграет положительную роль и поможет решить эту проблему», - отметила вице-премьер-министр.

Также «ЕП» со ссылкой на Польскую радиостанцию RMF FM сообщает, что по результатам ночных переговоров 20 марта евродепутаты добавили в список украинских товаров, на которые распространяются ограничения, новые сельскохозяйственные товары: овес, кукурузу, крупы и мед.

Автор: Наталья Мамченко

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