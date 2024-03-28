Из Киева в Словакию запустят новый железнодорожный маршрут: что нужно знать

В этом году планируется запустить новый международный железнодорожный маршрут из Киева в Кошице (Словакия). Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться международным аэропортом в Кошице.
«Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев – Кошице», - рассказывает ведомство.
Из Киева поезд доезжает до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход «Павлово» – «Матовское Войковце».
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