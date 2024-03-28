На Черкащині шахрайським шляхом привласнили землю вартістю понад 6 млн грн

Аферисти, серед яких був державний реєстратор, використовуючи підроблені рішення Уманської міськради про виділення чотирьох земельних ділянок, зареєстрували на них право власності.

Фото: mapio.net

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На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи, які реалізували шахрайську схему із заволодіння земельними ділянками. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Їм інкриміновано шахрайство, підробку та використання підроблених документів, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Розслідуванням встановлено, що житель Умані залучив до протиправної діяльності двох спільників і державного реєстратора.

Учасники організованої групи, використовуючи підроблені рішення Уманської міської ради про виділення чотирьох земельних ділянок, зареєстрували на них право власності. Загальна площа ділянок становить 4000 м кв, вартість – понад 6 млн грн.

У такий спосіб вони незаконно заволоділи землею на території міста.

З метою відшкодування завданих збитків на земельні ділянки та майно обвинувачених накладено арешт.

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