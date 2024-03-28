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В Японии меняется производство подгузников из-за спада рождаемости

22:54, 28 марта 2024
Продажи подгузников для взрослых в Японии уже более десяти лет опережают показатели таких товаров для младенцев.
В Японии меняется производство подгузников из-за спада рождаемости
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В Японии значительно сокращают производство подгузников для младенцев, увеличивая объемы производства продукции для пожилых людей. Причина – сокращение рождаемости.

Производитель подгузников в Японии Oji Holdings сообщил, что прекратит производить продукт для младенцев, при этом увеличит производство подгузников для взрослых, пишет The Guardian.

Продажи компании упали с примерно 700 миллионов в 2001 году до 400 миллионов на сегодняшний день.

Фирма планирует распродать детские подгузники на внутреннем рынке, а затем расширить производство, в частности Индонезию и Малайзию, где ожидают рост спроса.

В заявлении Oji Holdings говорится, что ее дочерняя компания Oji Nepia сейчас производит 400 млн. детских подгузников ежегодно. Производство падает с 2001 года, когда компания достигла своего пика – 700 млн подгузников.

В 2011 году крупнейший японский производитель подгузников Unicharm заявил, что продажи этих товаров для взрослых превысили продажи для новорожденных.

Между тем рынок подгузников для взрослых растет и оценивается более чем в $2 млрд. Япония сейчас имеет одно из старейших в мире населения: почти 30% японцев в возрасте 65 лет и старше. В прошлом году доля лиц старше 80 лет в стране впервые превысила 10%.

Правительство очень озабочено такой тенденцией, а премьер-министр Фумио Кисида пообещал финансовую помощь семьям, более доступный уход за детьми и больше отпусков для родителей. Однако правительственные кампании по поощрению создания семей имели небольшое влияние.

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