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Заповнення декларації: НАЗК зібрало найпоширеніші помилки та шляхи їх вирішення

17:06, 28 березня 2024
У НАЗК нагадали, що подати виправлену декларацію можна лише один раз протягом 30 днів.
Заповнення декларації: НАЗК зібрало найпоширеніші помилки та шляхи їх вирішення
Фото: dp.tax.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що технічні помилки є частим явищем під час заповнення декларацій. Про це заявили у пресслужбі НАЗК.

У відомстві зазначили, що на сторінці «Технічна допомога в роботі з реєстрами НАЗК» були зібрані найпоширеніші помилки та шляхи їх вирішення.

Крім того, якщо у осіб залишились питання технічного характеру під час роботи з Реєстром декларацій, то можна надіслати повноекранний скріншот помилки з описом на пошту [email protected].

НАЗК також нагадало, якщо ж помилку у поданій декларації все таки було допущено, то подати виправлену декларацію можна лише один раз протягом 30 днів.

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