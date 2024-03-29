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Туск призвал срочно предоставить Украине военную помощь

16:36, 29 марта 2024
Премьер-министр Польши считает, что следующие два года войны будут решающими и призвал Европу больше внимания уделять обороне.
Туск призвал срочно предоставить Украине военную помощь
Источник фото: interfax.com.ua
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Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что война для Европы стала не только "концепцией из прошлого", но и реальностью уже в течение двух лет. В своем первом интервью иностранным после возвращения на должность премьер-министра, политик призвал европейских лидеров делать больше для укрепления обороны. Об этом пишет BBC.

Туск считает, что самодостаточная в военном плане Европа станет более привлекательным партнером для США, независимо от результатов президентских выборов. Однако он отметил, что не имеет целью создание аналога НАТО или достижения военной автономии от Соединенных Штатов.

Польский премьер также отметил необходимость срочной военной помощи Украине. Он считает, что следующие два года могут решить многое, поскольку сегодняшнее время сравнивается с критическими моментами истории после Второй мировой войны.

"Я знаю, что это звучит разрушительным, особенно для людей младшего поколения, но мы должны морально привыкнуть к приходу новой эры. Эры перед войной", - подчеркнул Туск.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль совершил визит в Варшаву для проведения межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В результате встречи, Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения по нашему аграрному экспорту.

Напомним, Украина должна срочно мобилизовать больше людей в армию, пишет The Economist.

Как писала "Судебно-юридическая газета", в последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.

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