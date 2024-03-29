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Оформить загранпаспорт станет дороже: когда меняется стоимость

15:42, 29 марта 2024
В Украине увеличится стоимость оформления загранпаспорта.
Оформить загранпаспорт станет дороже: когда меняется стоимость
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Государственная миграционная служба Украины сообщила, что с 1 апреля 2024 г. ГП «Полиграфический комбинат «Украина» изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этой связи вырастет и общая стоимость оформления этого документа. Об этом сообщили на официальном сайте ГМС.

Полная стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней с 1 апреля 2024 года составит 958 грн. В случае срочного оформления – 1598 грн.

Отмечается, что граждане Украины, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

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