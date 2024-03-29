Оформити закордонний паспорт стане дорожче: коли змінюється вартість

В Україні збільшиться вартість оформлення закордонного паспорта.

Державна міграційна служба України повідомила, що з 1 квітня 2024 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа. Про це поінформували на офіційному сайті ДМС.

Повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів з 01 квітня 2024 року складатиме 958 грн. У разі термінового оформлення - 1598 грн.

Зазначається, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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