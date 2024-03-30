Требовал у задержанной 1 500 долларов: в Киевской области экс-правохранителя приговорили к 7 годам лишения свободы

За взятку он обещал «решить вопрос» о непривлечении женщины к уголовной ответственности.

К 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший правоохранитель, который требовал у задержанной 1 500 долларов за непривлечение женщины к уголовной ответственности. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Вышгородской окружной прокуратуры суд объявил приговор бывшему начальнику одного из отделений полиции Киевщины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», - отметили в прокуратуре.

Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имуществу. Также суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком 3 года.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2016 года осужденный организовал задержание жительницы г. Киева за якобы приобретение и хранение психотропного вещества.

Без составления предусмотренных законом процессуальных документов и скрывая преступление от учета, милиционер требовал у задержанной полторы тысячи долларов США. За эту сумму он обещал «решить вопрос» о непривлечении женщины к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.