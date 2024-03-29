В Киеве будут судить россиянина, совершившего разбойное нападение на аптеку

Злоумышленник унес из кассы почти 10 000 гривен.

В Киеве перед судом предстанет россиянин, совершивший разбойное нападение на аптеку. Нарушитель пригрозил фармацевту ножом и забрал наличные из кассы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел летом прошлого года. Злоумышленник, угрожая ножом, забрал из кассы почти 10 000 гривен и скрылся.

В начале января текущего года сотрудники отдела криминальной полиции территориального подразделения выяснили, что в Киевской области задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на ломбард в Вышгороде. Нарушителем оказался 40-летний россиянин, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

Следователи назначили ряд экспертиз, подтвердивших причастность фигуранта к разбойному нападению на аптеку в Днепровском районе столицы. Кроме этого, нарушителя узнала потерпевшая. Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Киева фигуранту было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. В период следствия злоумышленник находился под стражей. За совершенное мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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