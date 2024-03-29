Оформляла фейкову інвалідність: на Харківщині судитимуть заступницю директора однієї з лікарень

Обвинувачена вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів.

На Харківщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно заступниці директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень Харківської області за фактом службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, обвинувачена вносила завідомо недостовірні відомості до медичної документації пацієнтів. Було встановлено, що у березні минулого року зловмисниця, достовірно знаючи, що чоловік, який до неї звернувся, не проходив жодних медичних оглядів, внесла до офіційного документа неправдиві дані про результати огляду «хворого» у «Направленні на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)».

У подальшому цей документ став підставою для складання комісією КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» довідки про встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності.

Жінку судитимуть у Зміївському районному суді Харківської області. Обвинуваченій загрожує до трьох років обмеження волі.

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