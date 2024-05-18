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На Закарпатті жителька Ужгорода постане перед судом за організацію азартних ігор онлайн

13:37, 18 травня 2024
За версією слідства, жінка у період з листопада по грудень 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою «Sportbar»
На Закарпатті жителька Ужгорода постане перед судом за організацію азартних ігор онлайн
Джерело фото: БЕБ
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Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного проведення азартних ігор.

За версією слідства, мешканка міста Ужгород у період з листопада по грудень 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою «Sportbar». Послуги з доступу до азартних ігор у мережі інтернет надавалися без відповідної ліцензії, дозволів та контролю з боку держави.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, готівку тощо.

Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом уже скеровали до суду.

Фігурантці загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 тис. грн до 680 тис. грн.

Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні. Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. 20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену. Також у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

Також зазначимо, що парламентський Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Також Національний банк заборонив банкам і небанківським  фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Зокрема, як повідомили у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

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