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Історичний бій Усика проти Ф’юрі: де та коли дивитись трансляцію

11:48, 18 травня 2024
Олександр Усик побореться з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Історичний бій Усика проти Ф’юрі: де та коли дивитись трансляцію
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Вже сьогодні, 18 травня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик зустрінеться на рингу з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. 

Переможець бою стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Вечір боксу відбудеться в аравійському Ер-Ріяді на стадіоні Kingdom Arena. 

Початок трансляції заплановано на 20:00 за київським часом, а сам бій відбудеться вже після півночі.

Трансляцію можна буде дивитись на медіасервісі MEGOGО. Для цього потрібно здійснити передплату на вибір: «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та «Спорт». Трансляція буде доступна в розділі «Спорт», на власному каналі «MEGOGO Гонг».

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