В Естонії ухвалили закон, який дозволяє передавати Україні заморожені санкціями активи рф

Це перша країна, яка вдалась до такого кроку.

Джерело фото: ОП, Президент Володимир Зеленський на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії

Парламент Естонії (Рійгіког) 15 травня ухвалив закон, який дозволяє використовувати заморожені активи росії для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.

На сайті естонського парламенту пишуть, що ініційований Урядом Закон «Про внесення змін до Закону про міжнародні санкції та інші пов’язані з ним закони» створює в Естонії внутрішньодержавний механізм, який забезпечить майнову відповідальність держави-агресора за шкоду, яку та заподіяла найсерйознішими порушеннями міжнародного права. Поправка дозволяє використовувати заморожені санкціями активи фізичних осіб і компаній, які сприяли протиправним діям росії.

За словами голови конституційного комітету Хендріка Йоханнеса Терраса, створення законодавчого регулювання використання заморожених активів є складним завданням, яке вирішують кілька країн-союзників і міжнародних організацій.

«росія є країною-агресором, відшкодування збитків від війни не може лежати на плечах України та її союзників. росія несе відповідальність за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність», – сказав він.

Перед другим читанням конституційний комітет вніс правку до проекту, згідно з якою МЗС приймає рішення про використання майна як передоплати для відшкодування шкоди під час адміністративної процедури. У початковій редакції дозвіл на користування майном потрібно було б запитувати в адміністративному суді.

Поправка передбачає, що Міністерство закордонних справ має з’ясувати всі обставини та правовідносини щодо майна та встановити відсутність виняткових обставин, через які інтереси особи переважали б над необхідністю здійснення заходу. Відповідно до закону, власник майна має право оскаржити рішення про використання майна в адміністративному суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.