В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 18 мая

Во всех областях будут действовать графики ограничений мощности электроэнергии для промышленных потребителей.

В Украине с 19.00 18 мая будут действовать графики ограничений мощности электроэнергии для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«По всей территории Украины с 19.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются», – сообщили в Укрэнерго.

Причина ограничений – последствия пяти ракетно-дроновых атак, совершенных рф по украинской энергосистеме с 22 марта. Из-за повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

Ранее мы писали, что вражеские дроны повредили два объекта энергетики.

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