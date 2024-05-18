На Киевщине у водителей грузовиков и автобусов полиция проверяет ряд документов, фото

Инспекторы проводят проверку водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и груза, на соблюдение законодательства.

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Перевозка пассажиров и грузов автомобильными транспортными средствами должна быть безопасной. Это подчеркивают в Патрульной полиции Киевской области.

Следовательно, в полиции сообщили, что инспекторы отдела безопасности дорожного движения проводят проверку водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и груза, на соблюдение законодательства.

«Патрульные проверяют наличие соответствующих документов, осуществляют контроль за соответствием технического состояния транспортных средств и прохождения ими обязательного технического контроля», - добавляют там.

В полиции объясняют, что подобные меры направлены на усиление безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и степени тяжести ДТП.

За невыполнение требований законодательства в области перевозок пассажиров и грузов предусмотрена ответственность. В случаях выявления правонарушения полицейские составляют соответствующие административные материалы.

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