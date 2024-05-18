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В приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії – Минобороны

15:25, 18 мая 2024
В приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
В приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії – Минобороны
Источник фото: МИнобороны
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Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

«Около 700 тысяч человек пытались авторизироваться с ночи, с момента запуска. Очень большой интерес. Приложение сегодня доступно первый день и есть определенные технические моменты. Это следствие того, что в то же время большое количество одновременно пытались авторизироваться и произошла перегрузка», — сказал он.

В то же время Лазуткин подчеркнул, что это не критическая проблема, ведь по закону граждане имеют 60 дней для обновления данных.

«Это один из тех удобных сервисов, которые предлагаются военнообязанным, резервистам и призывникам, чтобы обновить данные. В перспективе этот сервис также должен работать еще для нескольких задач, в том числе, помогать выбрать человеку свой путь в армии, если говорить о рекрутинге», — добавил спикер.

Со временем, по его словам, в приложении будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

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