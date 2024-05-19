Роботодавець може вручити військовозобов’язаному працівнику повістку, — Міноборони

Такі повноваження мають представники виконавчих органів місцевої влади, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

«Судово-юридична газета» повідомляла, що закон закріплює нові повноваження органів місцевої влади щодо доведення до підприємств і населення розпоряджень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про виклик до ТЦК та СП.

Документ вносить зміни до статті 36 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Зокрема, тепер ці органи повинні будуть забезпечити доведення до підприємств розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних до ТЦК.

Крім того, новий закон про мобілізацію уточнив обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.

Документ, зокрема, законодавчо закріпив таке поняття як оповіщення. Це доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток.

Відповідно, якщо до змін у статті 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади, а також забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин, то після змін до обов’язків бізнесу також додається «забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ».

Отже, підприємства повинні забезпечувати «оповіщення», а це поняття, як вже було сказано, включає у себе вручення повісток.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, що військовозобов’язаному громадянину можуть вручити повістку на роботі.

«Відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК», — зазначив він.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

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