Чи повернуться відключення світла в Україні, – розповіли в Міненерго

Хоча обмежень не планується, на вечір може знадобитися аварійне постачанням електроенергії з Європи.

Міністерство енергетики України повідомило, що обмеження електропостачання на 19 травня не плануються, але споживачів просять економити електроенергію.

Нічні та ранкові години вже характеризувалися аварійним постачанням електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі на запит України. Така допомога може бути залучена і ввечері.

В Міненерго закликають для стабілізації енергосистеми важливо зменшити використання енергомістких приладів з 17:00 до 22:00. Промислових споживачів закликають максимально залучати імпорт.

З 18:00 до 24:00 обмеження промислових споживачів застосовувалися в усіх регіонах, крім Херсонської області. Побутові споживачі не відчували обмежень.

На 19 травня прогнозується імпорт електроенергії обсягом 13 159 МВт*год, експорту не передбачається.

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