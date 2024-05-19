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Вибухи у Виборзі під Ленінградом: ГУР атакувало нафтопереробний завод

14:54, 19 травня 2024
У результаті операції знищено три резервуари з пальним.
Вибухи у Виборзі під Ленінградом: ГУР атакувало нафтопереробний завод
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Близько 2:50 ночі 19 травня у Виборзі Ленінградської області пролунали вибухи і спалахнула пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Атаку на нафтопереробний завод організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР). Про це повідомило джерело в інтерв’ю hromadske, зазначивши, що за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося вразити вертикальні резервуари з паливом.

Загалом, розвідники знищили три резервуари з пальним.

Губернатор Ленінградської області заявив, що вибух стався нібито в будівлі старої виборзької нафтобази через використання піротехнічних засобів. За його словами, постраждалих, загрози займання чи пожежі немає, а інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

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