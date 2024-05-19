Вибухи у Виборзі під Ленінградом: ГУР атакувало нафтопереробний завод

У результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Соцмережі

Близько 2:50 ночі 19 травня у Виборзі Ленінградської області пролунали вибухи і спалахнула пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Атаку на нафтопереробний завод організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР). Про це повідомило джерело в інтерв’ю hromadske, зазначивши, що за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося вразити вертикальні резервуари з паливом.

Загалом, розвідники знищили три резервуари з пальним.

Губернатор Ленінградської області заявив, що вибух стався нібито в будівлі старої виборзької нафтобази через використання піротехнічних засобів. За його словами, постраждалих, загрози займання чи пожежі немає, а інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.