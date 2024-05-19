У ЄС набув чинності закон про кримінальну відповідальність за порушення санкцій

З 19 травня в ЄС передбачена кримінальна відповідальність за недотримання санкцій або за допомогу в їх обминанні.

Джерело фото: ukrinform

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З 19 травня в Європейському Союзі запроваджено кримінальну відповідальність за порушення санкцій, накладених об'єднанням. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відтепер на всій території ЄС кримінальним злочином вважаються такі дії:

Надання коштів або економічних ресурсів визначеним особам, організаціям чи органам, що підпадають під санкції.

Невиконання зобов'язання заморозити кошти чи ресурси, що належать чи контролюються санкційними особами.

Допущення в’їзду чи транзиту санкційних осіб через територію держави-члена ЄС.

Укладання або продовження контрактів з третіми державами чи їхніми організаціями, якщо це суперечить санкціям.

Торгівля, імпорт, експорт або транспортування товарів, а також надання послуг, що підпадають під санкції.

Надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності в порушення санкцій.

Обхід санкцій через використання коштів чи ресурсів, які мають бути заморожені.

Зокрема, зловживання можуть включати надання неправдивої інформації для приховування кінцевого власника коштів, невиконання зобов'язання звітування про заморожені кошти та порушення умов наданих дозволів на діяльність.

Крім того, посилена відповідальність передбачена у випадках:

Злочини, вчинені в рамках організованої злочинної групи.

Використання фальшивих документів.

Порушення, вчинені професіоналами або посадовими особами під час виконання службових обов'язків.

Отримання значних фінансових вигод від правопорушення.

Знищення доказів або залякування свідків.

Держави-члени ЄС зобов’язані імплементувати цю директиву у своє національне законодавство до 20 травня 2025 року.

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