Джо Байден рассматривает просьбу о закрытии дела в отношении основателя WikiLeaks Ассанжа

Президент США заявил, что рассматривает просьбу Австралии отказаться от десятилетнего преследования Джулиана Ассанжа за публикацию секретных документов.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет газета The Washington Times.

Издание уточняет, что Австралия в последние месяцы усилила давление на Вашингтон и Лондон с целью возвращения австралийского гражданина на родину.

"Мы рассматриваем это", - сказал Байден журналистам в Белом доме, когда его спросили о запросе Австралии.

Ранее мы писали, что Верховный суд Лондона требует от США гарантий для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и откладывает рассмотрение его апелляции.

В США Ассанжу выдвинули 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение по публикации на WikiLeaks тысяч тайных военных и дипломатических документов.

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