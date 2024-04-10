Минобороны запускает онлайн-платформу «Военный ассистент» для упрощения подачи документов военными

Проект направлен на упрощение и оптимизацию процесса подачи официальных документов.

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В Министерстве обороны Украины сообщили о запуске «Военного ассистента» - онлайн-платформы, созданной для военнослужащих. Это должно упростить и оптимизировать процесс подачи официальных документов.

Так, на платформе можно найти:

более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций – от получения отпуска до увольнения со службы;

форматы doc, docx и pdf, отвечающие потребностям военных.

В Минобороны подчеркнули, что шаблоны были разработаны для минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных.

В ведомстве подчеркнули, что "Военный ассистент" призван "стать надежным помощником в мире военной бюрократии".

Ресурс работает на всех типах устройств – от ноутбуков до смартфонов и планшетов.

Кроме того, ведомство пообещало постоянные обновления, чтобы «соответствовать растущим потребностям».

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