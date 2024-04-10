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Міноборони запускає онлайн-платформу «Військовий асистент» для спрощення подачі документів військовими

21:00, 10 квітня 2024
Проект спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.
Міноборони запускає онлайн-платформу «Військовий асистент» для спрощення подачі документів військовими
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У Міністерстві оборони України повідомили про запуск «Військового асистента» — онлайн-платформи, створеної для військовослужбовців. Зазначається, що це має спростити й оптимізувати процес подання офіційних документів.

Так, на платформі можна знайти: 

  • понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби;
  • формати doc, docx та pdf, що відповідають потребам військових. 

У Міноборони наголосили, що шаблони розробили для мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також для забезпечення ефективного захисту прав військових.

У відомстві підкреслили, що «Військовий асистент» покликаний «стати надійним помічником у світі військової бюрократії». 

Ресурс працює на всіх типах пристроїв — від ноутбуків до смартфонів і планшетів.

Окрім того, відомство пообіцяло постійні оновлення, щоб «відповідати потребам, які зростають».

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