Міноборони запускає онлайн-платформу «Військовий асистент» для спрощення подачі документів військовими

У Міністерстві оборони України повідомили про запуск «Військового асистента» — онлайн-платформи, створеної для військовослужбовців. Зазначається, що це має спростити й оптимізувати процес подання офіційних документів.

Так, на платформі можна знайти:

понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби;

формати doc, docx та pdf, що відповідають потребам військових.

У Міноборони наголосили, що шаблони розробили для мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також для забезпечення ефективного захисту прав військових.

У відомстві підкреслили, що «Військовий асистент» покликаний «стати надійним помічником у світі військової бюрократії».

Ресурс працює на всіх типах пристроїв — від ноутбуків до смартфонів і планшетів.

Окрім того, відомство пообіцяло постійні оновлення, щоб «відповідати потребам, які зростають».

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